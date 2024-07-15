В Волжском водитель решил поживиться деньгами пассажирки

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Подозреваемый вызвался подвести женщину, а затем во время поездки нанес ей несколько ударов, похитил деньги и вытолкнул из автомобиля.

В дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району с заявлением о краже обратилась жительница поселка Ледяйка Большеглушицкого района 1961 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестный нанес ей несколько ударов и похитил у нее свыше 35 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что находилась на кольце Придорожное Волжского района, где пыталась поймать попутную машину, чтобы добраться до своего дома в соседнем районе. Через некоторое время возле нее остановился автомобиль ВАЗ-21115. Мужчина предложил свою помощь и уточнил, что стоимость поездки не превысит 300 рублей. Оговорив условия, женщина села в салон легковушки. Когда они выехали на автодорогу, водитель свернул на обочину, где остановился, нанес пассажирке 2 удара кулаком в область шейно-грудного отдела и забрал денежные средства из дамской сумочки. Затем вытолкнул ее из автомобиля и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого неподалеку от места преступления.

В ходе опроса 43-летний ранее судимый мужчина признался в совершении противоправного деяния, и пояснил, что деньги хотел потратить на свои личные нужды.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.