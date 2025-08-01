В Волжском районе жертвой мошенничества стала женщина-мигрант

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В Волжском районе жертвой мошенничества стала 56-летняя местная жительница. Женщина, работающая гардеробщиком в школе и являющаяся уроженкой одного из соседних государств, стала потерпевшей от изощрённой схемы обмана.

10 дней подряд злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центробанка России, систематически звонили ей на сотовый телефон. Они убеждали женщину в необходимости срочного перевода денежных средств на так называемые специальные счета для учёта. Особую настойчивость мошенники начали проявлять узнав, что женщина родилась за пределами России.

Под влиянием обманщиков и испытывая страх перед возможными последствиями, женщина перевела на указанные аферистами счета сумму в 130 тысяч рублей. Только спустя время, осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных структур. Помните: настоящие представители банков и государственных органов никогда не просят переводить деньги по телефону.