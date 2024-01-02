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В Волжском районе вынесен женщине, ударившей ножом влюблённого соседа

2 января 2024 10:31
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В Волжском районе вынесен женщине, ударившей ножом влюблённого соседа

К участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Волжскому району обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил своего отца в одной из квартир дома, с ножевым ранением в сердце. Полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть и незамедлительно прибыл по указанному адресу.

Раненный мужчина и очевидцы сообщили сотруднику полиции, что удар ножом нанесла женщина 1977 года рождения, проживающая в соседнем подъезде, которая, услышав, что вызывали полицию, поспешила скрыться с места происшествия.

Участковый уполномоченный полиции передал пострадавшего прибывшим медикам, установил места возможного нахождения и задержал злоумышленницу.

Женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что знакома с потерпевшим давно, регулярно распивала с ним спиртные напитки и отвечала отказом на предложения руки и сердца, предпочитая общаться с ним, как с хорошим соседом.

В ходе распития спиртных напитков, на очередной отказ выйти за него замуж, местный житель отреагировал неадекватно - начал оскорблять, в том числе и нецензурной бранью. Не сдержав эмоций, женщина взяла нож со стола, который находился между ними, и нанесла удар в грудь потерпевшего.
Согласно заключению эксперта, повреждение явилось опасным для жизни и в соответствии причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.

На основании документов, собранных сотрудниками полиции, следственными органами принято процессуальное решение, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора.

Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

 

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