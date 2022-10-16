В Волжском районе ревнивец отомстил своему сопернику, похитив у него автомобиль

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В дежурную часть О МВД России по Волжскому району обратился местный житель, который сообщил сотрудникам полиции о том, что в поселке Стройкерамика Волжского района у него похитили автомобиль отечественного производства.

Полицейские установили, что похищенный и сопровождающий его автомобили доехали до села Подъем Михайловка Самарской области, откуда транспортное средство забрал эвакуатор и перевез в одну из соседних республик. Узнав данные водителя второго автомобиля, сотрудники полиции допросили его, после чего задержали «продавца» - местного жителя ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что мотивом стала ревность.

Из материалов уголовного дела следует: мужчина-таксист оставил арендованную им ранее машину возле подъезда многоквартирного дома на ул. Академика Козлова, а сам зашел в гости к знакомой женщине. Через некоторое время в квартиру пришел 43-летний сожитель хозяйки. Пока потерпевший находился в ванной комнате, гость похитил из кармана его куртки ключи от автомобиля, по телефону созвонился со знакомым и, не ставя в известность о противоправности деяния, продал ему автомобиль соперника за 50 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району в отношении жителя Самары по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и розыск транспортного средства.