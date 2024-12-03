В УФСИН России по Самарской области пресекли попытку дачи взятки, совершенную осуждённым

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Совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции по Волжскому району, они выявили и предотвратили незаконную передачу денежных средств в размере 20 тысяч рублей через посредника.



Установлено, что в июне 2024 года осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии, пытался подкупить сотрудника учреждения с целью беспрепятственного проноса на территорию колонии двух мобильных телефонов и зарядных устройств. Данный факт стал основанием для возбуждения уголовного дела следственным отделом по городу Новокуйбышевску Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.



На данный момент в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на детальное установление всех обстоятельств инцидента. Данная ситуация подчеркивает бдительность правоохранительных органов и их решимость в борьбе с коррупцией и преступностью в местах лишения свободы.