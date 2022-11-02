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В Тольяттинском баре мужчина помог женщине собрать упавшие вещи и украл телефон

2 ноября 2022 10:35
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В Тольяттинском баре мужчина помог женщине собрать упавшие вещи и украл телефон

В середине октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о краже телефона стоимостью 8 000 рублей.

Женщина отдыхала в одном из  пивных баров Автозаводского района. В какой-то момент женщина  уронила свою сумку с барной стойки и содержимое  высыпалось на пол. Один из посетителей бара помог женщине собрать ее вещи. Позже она обнаружила, что в сумке нет телефона и обратилась в полицию за помощью.

         Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции проверили на причастность лиц, ранее судимых за совершение преступлений. В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению  телефона может быть причастен  частый посетитель  этого бара - безработный, ранее неоднократно судимый за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков местный житель 1989 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел.

         Задержанный признал вину в содеянном правонарушении и пояснил, что обратил внимание на нетрезвую женщину, пользующуюся смартфоном. Воспользовавшись моментом, под предлогом оказания помощи, он похитил средство связи и сдал в ломбард. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

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