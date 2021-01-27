В Тольятти из офиса похитили 210 тысяч рублей

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В одном из офисных центров города Тольятти злоумышленник похитил денежные средства на сумму 210 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри офисного центра, опросили работников соседних кабинетов. По версии полицейских, неизвестный преступник повредил дверь офисного помещения и похитил из металлического ящика деньги.

Мужчину задержали около одного из домов в Автозаводском районе. По данным полицейских, подозреваемый – житель Новокуйбышевска 1976 года рождения, ранее судим за аналогичное преступление. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину. Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.