В Тольятти женщина взяла с прилавка 6 флаконов с парфюмерией, сложила их в сумку и вышла из магазина

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В полицию Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о том, что в одном из магазинов в ходе проведения ревизии обнаружили недостачу товара на сумму более 13 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На одной из видеозаписей было видно, как одна из посетительниц взяла с прилавка 6 флаконов с парфюмерией, сложила их в сумку и вышла из магазина.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась безработная местная жительницы 1988 года рождения, ранее судимая за кражу. Женщину задержали по месту ее жительства, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная полностью признала вину и пояснила, что похищенный товар продала случайному прохожему, а деньги потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские напоминают - чем скорее информация о совершенных противоправных действиях поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет оперативно задержан, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.