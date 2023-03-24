В Тольятти задержана женщина-грабитель

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Похищенный сотовый телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице.

В начале марта текущего года в отдел полиции Автозаводского района города Тольятти обратилась местная жительница 1968 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад на улице Свердлова неизвестная женщина вырвала из ее рук телефон, и скрылась в арке одного из многоквартирных домов. Заявительница оценила причиненный ущерб на сумму 15 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к магазину территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием примет предполагаемой злоумышленницы и похищенного имущества, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Участковые уполномоченные полиции на административных участках проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, состоящих на профилактическом учете и проживающих в непосредственной близости от места происшествия.

Один из участковых инспекторов, при проверке подучётных лиц, узнал в ранее судимой за незаконный оборот наркотиков местной жительнице разыскиваемую, задержал её и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

35-летняя женщина в содеянном призналась и пояснила, что она сдала сотовый телефон в ломбард за 5000 рубле, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Похищенное имущество изъято из пункта приема и возвращено законной владелице.