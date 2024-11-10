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В Тольятти задержан подозреваемый в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

10 ноября 2024 10:15
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В Тольятти задержан подозреваемый в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась 71-летняя местная  жительница.

Пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Пенсионерка растерялась и положила трубку, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон.

Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию. Женщина растерялась и, следуя инструкциям, отдала курьеру свыше 500 тысяч рублей, после чего звонки прекратились. Только тогда женщина смогла связаться с дочерью  и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили описание курьера. Ориентировка на розыск преступника была передана всем наружным службам полиции и общественным организациям правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у оперативников появилась информация, что к хищению денежных средств может быть причастен 30-летний, ранее несудимый, местный житель.  Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

Во время опроса задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в социальной сети. Часть денежных средств пенсионерки он перевел ему на указанные расчетные счета, а часть суммы потратил на собственные нужны.  

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и области.

Теги: Мошенники

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