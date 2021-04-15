В Тольятти задержан педофил, жертвой которого стала девочка

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тольятти.

По версии следствия, 13 апреля 2021 года подозреваемый, находясь на общем балконе одного из жилых домов, расположенных в Автозаводском районе города Тольятти, совершил в отношении девочки, 2013 года рождения, действия сексуального характера.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.