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В Тольятти задержан крупный мошенник, обманывающий пожилых граждан

30 ноября 2021 13:39
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В Тольятти задержан крупный мошенник, обманывающий пожилых граждан

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1940 года рождения, рассказав, что стала жертвой телефонного мошенника.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП, и для того, чтобы избежать наказания, нужно заплатить 100 тысяч рублей. Женщина передала денежные средства незнакомцу, приехавшему к ней домой. После этого она решила позвонить внуку, и узнав, что в ДТП он не попадал, поняла, что стала жертвой мошенника и незамедлительно обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали курьера, который забрал у потерпевшей деньги.

В ходе дальнейшей работы сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской и сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Тольятти установили личность подозреваемого – уроженца Тольятти 1988 года рождения. Мужчину задержали на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские выяснили, что мужчина случайным набором звонил на домашние телефоны жителей города Тольятти и убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал им, что близкий человек - сын или внук якобы попали в беду. Злоумышленник представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал помочь решить проблему. За свои услуги подозреваемый требовал заплатить крупную сумму. Пенсионеры передавали денежные средства курьерам, которых мошенник отправлял к потерпевшим.

Полицейскими установлена возможная причастность фигуранта к 9 эпизодам мошенничеств. Жертвами мошенника стали пенсионерки в возрасте от 60 до 80 лет. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

При задержании у злоумышленника была изъята крупная сумма денежных средств.

По данным полиции, мужчина ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г.Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Теги: Мошенники Уголовное дело

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