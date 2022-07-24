В Тольятти задержали саратовца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

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Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «Лада Гранта».

В ходе проверки полицейские обратили внимание на мужчину-пассажира, который при проверке документов заметно нервничал. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть мужчину.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у жителя Саратовской области 1979 года рождения полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, массой почти 100 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем закладок на территории Саратовской области.