В Тольятти задержали разбойника, напавшего на местного жителя и отобравшего гитару

130

В середине сентября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на квартиру местного жителя 2002 года рождения.

По указанному адресу дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что заявителю не требуется медицинская помощь, после чего опросили его, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели поквартирный обход и другие оперативно-разыскные мероприятия.

Мужчина сообщил полицейским, что он открыл дверь, когда прозвучал звонок домофона и увидел мужчину в маске с предметом похожим на нож в руке. Незнакомец толкнул его внутрь квартиры и зашел без разрешения в жилище. После чего похитил акустическую гитару стоимостью 30 тысяч рублей и убежал.

Изъятые с поверхностей, которых касался злоумышленник, следы пальцев рук полицейские направили на исследование.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат 27-летнему ранее судимому за имущественные преступления жителю Тольятти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника, задержали его на территории Автозаводского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что друг обратился с просьбой забрать гитару у родственника, который с его слов, отказывался добровольно отдавать музыкальный инструмент.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается. Похищенная акустическая гитара возвращена законному владельцу.