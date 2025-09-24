Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержали разбойника, напавшего на местного жителя и отобравшего гитару

24 сентября 2025 12:23
130
В середине сентября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на квартиру местного жителя 2002 года рождения.

По указанному адресу дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что заявителю не требуется медицинская помощь, после чего опросили его, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели поквартирный обход и другие оперативно-разыскные мероприятия.

Мужчина сообщил полицейским, что он открыл дверь, когда прозвучал звонок домофона и увидел мужчину в маске с предметом похожим на нож в руке. Незнакомец толкнул его внутрь квартиры и зашел без разрешения в жилище. После чего похитил акустическую гитару стоимостью 30 тысяч рублей и убежал.

Изъятые с поверхностей, которых касался злоумышленник, следы пальцев рук полицейские направили на исследование.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат 27-летнему ранее судимому за имущественные преступления жителю Тольятти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника, задержали его на территории Автозаводского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что друг обратился с просьбой забрать гитару у родственника, который с его слов, отказывался добровольно отдавать музыкальный инструмент.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается. Похищенная акустическая гитара возвращена законному владельцу. 

