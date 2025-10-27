Я нашел ошибку
Главные новости:
мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья

27 октября 2025 10:08
72
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился   местный   житель  1985 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен  сотовый телефон  на сумму более 40 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов пострадавшего полицейские выяснили, что личное имущество пропало после застолья с новым знакомым, проходившего в его квартире.

Оперативники, располагая данными о местах возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления 43-летнего жителя Оренбургской  области, задержали его и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса гость потерпевшего вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что хищение совершил после застолья, когда хозяин  квартиры уснул. Сотовый телефон он сдал в ломбард, а денежные средств потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества. В настоящее время судом по ходатайству органа следствия  подозреваемому   избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

