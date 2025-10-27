В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья

72

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1985 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен сотовый телефон на сумму более 40 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов пострадавшего полицейские выяснили, что личное имущество пропало после застолья с новым знакомым, проходившего в его квартире.

Оперативники, располагая данными о местах возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления 43-летнего жителя Оренбургской области, задержали его и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса гость потерпевшего вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что хищение совершил после застолья, когда хозяин квартиры уснул. Сотовый телефон он сдал в ломбард, а денежные средств потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества. В настоящее время судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.