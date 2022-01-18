В Тольятти задержали наркосбытчика героина

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый житель одной из соседних республик причастен к сбыту наркотических средств в крупном размере. Молодой человек 2001 года рождения был задержан на территории Автозаводского района г. Тольятти сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого 60 свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество содержит наркотическое средство – героин, общей массой 127 граммов.

Как пояснил задержанный, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников-закладок.

Следственным отделом по раскрытию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперуполномоченные полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.