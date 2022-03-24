В Тольятти за два часа задержали похитителя велосипеда

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В полицию Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Революционной. Местный житель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 8 тысяч рублей.

Изучив изъятые видеозаписи оперуполномоченные уголовного розыска, установили фрагмент на котором зафиксирован момент кражи велосипеда злоумышленником, сотрудники полиции составили и распространили среди личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку на розыск злоумышленника с описанием примет подозреваемого и похищенного имущества.

Спустя 20 минут после получения ориентировки, при патрулировании Автозаводского района сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Мужчина при виде сотрудников полиции, сменил направление движения и попытался скрыться в арке жилого дома, но после непродолжительного преследования был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции.

По данным сотрудников, 44-летний безработный местный житель, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанный признался в совершении кражи, и пояснил, что он взял велосипед для использования в личных целях и спрятал его в своей квартире. В настоящее время имущество изъято и возвращено законному владельцу. Отделом дознания ОП № 21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».