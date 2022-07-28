В Тольятти воспитательница детского сада расплачивалась чужой картой

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1990 года рождения, которая сообщила, что обнаружила пропажу кошелька, в котором находилась банковская карта, а позже на ее телефон стали приходить СМС – сообщения о списании с банковского счета свыше 3 тысяч рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что вечером её картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, показали потерпевшей скриншот с изображением возможной злоумышленницы и она уверенно опознала в ней воспитательницу детского сада, в который ходит её ребенок.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения ранее не судимой 50-летней местной жительницы, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная пояснила, что увидела кошелек в раздевалке детского садика. Зная о возможности оплаты пластиковой картой без введения пин-кода, злоумышленница решила украсть ее и попробовать расплатиться в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств, женщина продолжила оплачивать свои покупки и в других торговых точках, покупая еду и алкоголь.

В ходе расследования похищенное имущество было возращено потерпевшей, а денежные средства подозреваемая возместила в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то расплачиваться ею категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.