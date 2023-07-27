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В Тольятти вор залез в квартиру на первом этаже, пока хозяйка спала

27 июля 2023 11:47
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В Тольятти вор залез в квартиру на первом этаже, пока хозяйка спала

В настоящее время похищенное имущество возвращено законной владелице.

В конце июля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району полиции У МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница и сообщила о том, что из её квартиры, расположенной на первом этаже дома по бульвару Кулибина, совершена кража имущества. Сумма причинённого ущерба составила свыше 20 000 рублей.

Женщина пояснила, что ночью оставила окно полуоткрытым в режиме проветривания, а когда утром проснулась, обнаружила пропажу сумки, в которой находились сотовый телефон и банковская карта. 

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с подоконника, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат  мужчине 1981 года рождения. Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с разыскиваемым.  Подозреваемого задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния, и пояснил что ему нужны были денежные средства на личные нужды, поэтому он проник в чужую квартиру и похитил имущество, чтобы в дальнейшем продать телефон и потратить деньги с карты.

В настоящее время  имущество и банковская карта возвращены законной владелице.

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