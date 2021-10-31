В Тольятти вор задержан с поличным

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Ночью, во время патрулирования на улице Юбилейной в г. Тольятти внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти привлек мужчина, который стоял около припаркованных автомашин, в руках у него был автомобильный аккумулятор. Неизвестный сообщил полицейским, что снял его со своей автомашины. Данное пояснения вызвало сомнение у стражей правопорядка. Они осмотрели, стоящие рядом, автомобили и обнаружили на одной из них поврежденный капот, а в моторном отсеке отсутствовал аккумулятор. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса было установлено, что задержанный совершил кражу аккумулятора. По версии полицейских, находясь на территории Автозаводского района, он увидел автомобиль «ВАЗ-2110», который не был оборудован охранной сигнализацией, стоявший на неохраняемой стоянке возле подъезда многоэтажного дома, расположенного по улице Юбилейной. Мужчина вскрыл капот и похитил аккумулятор, который потом намеревался сбыть.

Сотрудники ОВД установили владельца автомобиля и вернули похищенное.

Задержанный – местный житель 2002 года рождения, ранее не судим, учащийся одного из колледжей города.

