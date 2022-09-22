В Тольятти вор увидел, как ушла хозяйка и выбил дверь в квартиру

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В полицию Тольятти с заявлением о краже обратилась местная жительница 1974 года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на улице Юбилейной в Автозаводском районе, совершено хищение принадлежащих ей ноутбука и акустической колонки. Заявительница оценила причиненный материальный ущерб в 12 400 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую, которая пояснила, что отсутствовала дома около 5 часов. По возвращению она обнаружила, что входная дверь приоткрыта, а из квартиры пропала бытовая техника.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял с входной двери следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Информацию эксперты передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые задержали по месту жительства ранее судимого местного жителя 1970 года рождения, являющимся соседом потерпевшей, и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что в тот день сидел на скамейке возле подъезда своего дома. Увидев, как потерпевшая вышла и уехала, он отправился в подъезд и выбив дверь квартиры уехавшей хозяйки, зашел внутрь, откуда похитил технику. Похищенное он сдал в ломбард за 2300 рублей. Вырученные деньги потратил на свои нужды.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судом, по ходатайству органа следствия, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску похищенного имущества.

Сотрудники полиции предостерегают: примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок.