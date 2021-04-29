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В Тольятти ветврач задержан за взятку

29 апреля 2021 12:58
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В Тольятти ветврач задержан за взятку

В Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главного врача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области «Самарское ветеринарное объединение».

По версии следствия, в период времени с сентября 2018 года по апрель 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя  денежное вознаграждение в размере 39 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений.

Как сообщалось ранее, в период с июля 2017 года по май 2020 года он же получил от главы крестьянско – фермерского хозяйства в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 155 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений.

Кроме того, главный врач подозревается в неоднократном получении взяток в период с 2017 года по 2020 год от другого главы крестьянско – фермерского хозяйства на общую сумму около 230 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области

Теги: взятка СУ СК уголовное дело

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