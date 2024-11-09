В Тольятти у сызранца нашли почти килограмм наркотика

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Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» города Тольятти, остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем Лада Гранта.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде сотрудников ДПС заметно нервничал. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть вещи мужчины.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из верхней одежды 2 вакуумированный брикета с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство мефедрон, общей массой 969, 29 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Как установили полицейские, задержанный – безработный житель города Сызрань, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотики он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Тольятти.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности подозреваемого и установлению каналов поставки и сбыта наркотических средств на территории города, а также каналы поступления наркотиков и лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование продолжается.