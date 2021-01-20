В Тольятти у пассажирки авто в косметичке нашли наркотики

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Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Лада Веста».

В ходе беседы с полицейскими находившиеся в салоне пассажиры заметно нервничали, чем и привлекли внимание стражей правопорядка. Полицейские приняли решение досмотреть женщину 1986 года рождения и мужчину 1991 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в косметичке женщины были обнаружены и изъяты полиэтиленовые зим пакеты с порошкообразным веществом.

Исследование показало, что вещество является наркотическим средством мефедрон общей массой 14,17 грамма и N-метилэфедрон общей массой 468,32 грамма, что относится к крупному размеру.

По данным правоохранителей, подозреваемые - жители города Уфы, официально не трудоустроены, женщина 1986 года ранее судима за кражу и незаконный оборот наркотиков, мужчина 1991 ранее судим за кражу. По версии сотрудников полиции, они приобрели наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Тольятти.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.