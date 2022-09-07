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В Тольятти у местного жителя новый знакомый похитил 50000 рублей с банковской карты

7 сентября 2022 10:44
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В Тольятти у местного жителя новый знакомый похитил 50000 рублей с банковской карты

В полицию Тольятти обратился местный житель 1971 года рождения, у которого с банковской карты были списаны денежные средства.  

Сотрудники полиции опросили мужчину, изучили выписку с банковского счета, установили граждан, также имевших доступ к карте. Из собранных материалов следовало, что подозреваемый 2003 года рождения,  летом текущего года познакомился в одном из ночных клубов  с заявителем, в какой-то момент мужчина попросил своего нового знакомого оплатить   спиртное в баре его картой. Злоумышленник воспользовался  состоянием алкогольного опьянения  своего нового приятеля, снял с карты деньги, а  мужчине сказал,  что на  карте недостаточно средств. Потерпевший отдал злоумышленнику другую кредитную карту с той же просьбой. Подозреваемый вновь снял часть наличных и оплатил счет в баре.

Спустя несколько месяцев, владельцу кредитной карты, который не пользовался личным кабинетом и не отслеживал движения по счету, пришло уведомление о наличии долга.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили  местонахождение предполагаемого злоумышленника,  задержали его по месту жительства в  Автозаводском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса  задержанный  признал свою вину и пояснил, что похищенные  с карты денежные средства в сумме 50 000 рублей он потратил на личные нужды   и обязался возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража

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