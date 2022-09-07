В Тольятти у местного жителя новый знакомый похитил 50000 рублей с банковской карты

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В полицию Тольятти обратился местный житель 1971 года рождения, у которого с банковской карты были списаны денежные средства.

Сотрудники полиции опросили мужчину, изучили выписку с банковского счета, установили граждан, также имевших доступ к карте. Из собранных материалов следовало, что подозреваемый 2003 года рождения, летом текущего года познакомился в одном из ночных клубов с заявителем, в какой-то момент мужчина попросил своего нового знакомого оплатить спиртное в баре его картой. Злоумышленник воспользовался состоянием алкогольного опьянения своего нового приятеля, снял с карты деньги, а мужчине сказал, что на карте недостаточно средств. Потерпевший отдал злоумышленнику другую кредитную карту с той же просьбой. Подозреваемый вновь снял часть наличных и оплатил счет в баре.

Спустя несколько месяцев, владельцу кредитной карты, который не пользовался личным кабинетом и не отслеживал движения по счету, пришло уведомление о наличии долга.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его по месту жительства в Автозаводском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенные с карты денежные средства в сумме 50 000 рублей он потратил на личные нужды и обязался возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело.