В Тольятти транспортные полицейские задержали распространителя наркотических средств

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня аварийные работы бригады намерены произвести на 300 квадратных метрах. 
В Самаре за прошедшие сутки литым асфальтобетоном заделали более 320 кв. м выбоин
Губернатор поручил обустроить комплекс купелей и источника в Ташле в этом году.
Дмитрий Азаров провел совещание по созданию паломническо-туристического центра в Ташле
Это позволит пациентам получать необходимую медицинскую помощь максимально быстро.  
26 сельских поликлинических отделений региона в этом году станут бережливыми
Ярослав стал частью команды Сбербанка в 2010 году.
Курировать корпоративный блок в Поволжском банке Сбербанка будет Ярослав Костарев
Ранее он занимал должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка и курировал блок работы по взаимодействию с корпоративно-инвестиционным бизнесом.
Сергей Тютин назначен на должность управляющего Самарским отделением Сбербанка
В Тольятти стартовал конкурс на отбор нового главы города
В Тольятти стартовал конкурс на отбор нового главы города
АвтоВАЗ прекратил производство Нивы
АвтоВАЗ прекратил производство "Нивы"
«Крылья Советов» в 1/4 финала Кубка России сыграют с «Динамо»
«Крылья Советов» в 1/4 финала Кубка России сыграют с «Динамо»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.52
-1.06
EUR 88.88
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти транспортные полицейские задержали распространителя наркотических средств

4 марта 2021 09:51
154
В Тольятти транспортные полицейские задержали распространителя наркотических средств

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции в районе станции Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 20 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Согласно справке об исследовании изъятое вещество является наркотическим средством PVP, общим весом более 20 граммов.

В ходе предварительного следствия установлено, что 34-летний ранее судимый гражданин приобретал наркотические средства через Интернет, а после занимался их распространением на территории г. Тольятти бесконтактным способом. Изъятые у него свертки с порошкообразным веществом он должен был разложить в тайниках-закладках.

При проведения обыска по месту его проживания транспортные полицейские обнаружили весы, фасовочные пакетики, изоляционную ленту для упаковки наркотических средств, а также более 90 граммов наркотического средства PVP, которое задержанный незаконно хранил с целью последующего сбыта.

По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
94
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
4 марта 2021  12:35
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
Экономика региона
183
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
586
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
338
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
389
Весь список