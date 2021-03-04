В Тольятти транспортные полицейские задержали распространителя наркотических средств

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Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции в районе станции Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 20 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Согласно справке об исследовании изъятое вещество является наркотическим средством PVP, общим весом более 20 граммов.

В ходе предварительного следствия установлено, что 34-летний ранее судимый гражданин приобретал наркотические средства через Интернет, а после занимался их распространением на территории г. Тольятти бесконтактным способом. Изъятые у него свертки с порошкообразным веществом он должен был разложить в тайниках-закладках.

При проведения обыска по месту его проживания транспортные полицейские обнаружили весы, фасовочные пакетики, изоляционную ленту для упаковки наркотических средств, а также более 90 граммов наркотического средства PVP, которое задержанный незаконно хранил с целью последующего сбыта.

По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.