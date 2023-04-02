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В Тольятти товаровед "обчистил" кассу родного магазина

2 апреля 2023 11:38
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В Тольятти товаровед "обчистил" кассу родного магазина

В середине мая 2022 года в полицию обратился администратор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии в магазине обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 130 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки, изучили документацию и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастен местный житель 1990 года рождения, работающий в магазине товароведом. Сотрудники уголовного розыска задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса мужчина признал свою вину и рассказал, что ему нужно было оплатить кредит и отдать деньги за съемную квартиру, поэтому он воспользовался   своим служебным положением, взял из кассы 130 тысяч рублей, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Отделом дознания Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция инкриминируемой работнику торговой точки статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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