В Тольятти сын ударил и ограбил мать

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1953 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что родной сын забрал у нее 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили потерпевшую и ее соседей, провели осмотр квартиры. Сотрудники полиции установили, что после того, как женщина отказала сыну в просьбе дать ему денег, между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил мать, выхватил из ее рук денежные средства и ушел. Полицейские ориентировали на розыск мужчины личный состав тольяттинского гарнизона полиции.

В ходе несения службы на административном участке участковый уполномоченный полиции заметил возле одного из домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который, увидев полицейского, предпринял попытку скрыться. После непродолжительной погони полицейский задержал беглеца и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса тольяттинец сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства успел потратить на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: чем скорее информация о совершенных в отношении вас противоправных действий поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет оперативно задержан, а похищенное имущество возвращено законному владельцу. Сообщить о противоправных действиях можно в ближайший отдел полиции или по телефону 102.