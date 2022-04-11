В Тольятти сотрудница почты присваивала деньги граждан

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По версии следствия, в период с марта по июнь 2020 года обвиняемая, имея доступ к платежным бланкам на выплату переводов, неоднократно присваивала наличные денежные средства, находящиеся в кассе почтового отделения, путем проставления подписи об их получении от имени третьих лиц. Следствием выявлено 9 эпизодов преступной деятельности обвиняемой, при этом общая сумма незаконного денежного обогащения составила более 48 тысяч рублей, при этом часть средств в размере более 9 тысяч рублей предназначались для осуществления компенсационных выплат ветеранам труда и инвалидам.

В ходе проведения следственных действий обвиняемая пояснила, что совершила данное преступления ввиду тяжелого финансового положения и наличия кредитных обязательств. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК.