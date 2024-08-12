В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков

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Подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти.

В дневное время, двигаясь по проспекту Степана Разина, росгвардейцы обратили внимание на молодых людей, внешность одного из которых совпадала с полученной ранее ориентировкой. Патрульные остановили их, чтобы проверить на причастность к противоправному деянию.

В ходе беседы с росгвардейцами один из мужчин заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе сверток с наркотическим веществом.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного – местного жителя 2002 года рождения.Эксперты пришли к выводу, что в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой около 18 граммов.

Возбуждено уголовное дело.