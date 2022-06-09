В Тольятти сотрудники Росгвардии пресекли попытку угона автомобиля

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Находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение об инциденте. На улице 40 лет Победы неизвестный разбил боковое стекло водительской двери отечественного автомобиля ВАЗ-2106, проник внутрь него и пытается совершить угон. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

Стражи правопорядка начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время патрульными был обнаружен мужчина, который находился в автомобиле и пытался его завести. Внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется, гражданин не смог.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого 1991 года рождения и вызвали на место происшествия своих коллег из полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело.