В Тольятти сотрудники ППС в течение нескольких часов задержали подозреваемого в грабеже

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Днем 10 октября текущего года в отдел полиции № 21 Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель 2002 года рождения, который рассказал полицейским, что неизвестный мужчина у него похитил сотовый телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила 8 000 рублей.



В ходе опроса потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что он находился около одной из аптек Автозаводского района, в руках держал телефон. Неожиданно проходивший мимо мужчина с силой выхватил из рук телефон и скрылся.



Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.



В ходе патрулирования возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с разыскиваемым. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции №22 У МВД России по г. Тольятти для дальнейшего разбирательства.



Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 2003 года рождения.



Полицейские в ходе личного досмотра в присутствии понятых изъяли у подозреваемого сотовый телефон потерпевшего. По словам подозреваемого, он увидел, как незнакомый мужчина стоит возле аптеки с сотовым телефоном в руках, и решил его похитить, чтобы потом перепродать.

Возбуждено уголовное дело.