В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали грабителя с букетом роз

80

Накануне 14 февраля текущего года в вечернее время суток в дежурную часть Отдела полиции № 21 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1966 года рождения. Продавец цветов сообщила стражам порядка, что в павильон, где она работает, забежал мужчина, оттолкнул ее, вынул из вазы цветы и убежал в неизвестном направлении.

При патрулировании Автозаводского района, недалеко от места происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину с букетом цветов в руках, схожего по описанию с разыскиваемым. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, задержанный 1984 года рождения ранее не судим, работает комплектовщиком на одном из предприятий города.

Мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что хотел подарить цветы своей девушке в знак примирения после ссоры. Часть похищенных цветов после того, как убежал из павильона, подарил прохожим женщинам.

Сотрудники полиции вернули в торговый павильон цветы, изъятые у злоумышленника при задержании.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.