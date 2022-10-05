В Тольятти сотрудник ломбарда присвоил чужие деньги

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В полицию за помощью обратился директор одного из ломбардов, расположенных в Автозаводском районе и сообщил о том, что в ходе ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 50 тысяч рублей.

Полицейские опросили сотрудников ломбарда, изъяли и проверили документацию. В ходе проверки появилась информация, что один из сотрудников – мужчина 1990 года рождения, мог присвоить денежные средства. Участковый уполномоченный полиции ОП 22 У МВД России по г. Тольятти задержал предполагаемого злоумышленника на территории Ставропольского района и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса выяснилось, что тольяттинец вносил ложные сведения в отчетные документы о поступающих денежных средствах, после чего присваивал деньги. Злоумышленник признался, что денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания ОП № 22 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.