В Тольятти росгвардейцы задержали женщину, которая чуть не зарезала сожителя

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Глубокой ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Росгвардейцы получили от дежурного сообщение об инциденте. В одной из квартир жилого дома по улице Дзержинского мужчине было нанесено ранение.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, в подъезде многоквартирного дома, патрульные обнаружили женщину 1973 года рождения, у которой при себе находился нож со следами бурого цвета. Она пояснила, что во время бытового конфликта ударила ножом своего сожителя.

Задержав подозреваемую, росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».