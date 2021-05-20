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В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

20 мая 2021 11:59
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В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Тольятти находясь на маршруте патрулирования, группа задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны получила сообщение от дежурного о том, что в сетевом магазине совершена кража.

Мужчина зашел в супермаркет по проспекту Московский, спрятал бутылку элитного спиртного под одежду, пронес через кассовый терминал без оплаты и скрылся. Персонал магазина сообщил в правоохранительные органы и описал злоумышленника, после чего ориентировка была передана дежурному наряду Росгвардии.

Спустя считанные минуты наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого неподалеку от указанного магазина.

В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что с марта задержанный числится в федеральном розыске по Оренбургской области, как уклонившийся от ограничения свободы.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия федеральный розыск

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