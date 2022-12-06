В Тольятти росгвардейцы задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Росгвардейцы обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под ранее полученную ориентировку.

Патрульные приняли решение остановить пешехода для установления личности и проверки документов. В результате сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина 1996 года рождения числится в федеральном розыске.

Еще один мужчина был задержан в одном из продуктовых магазинов розничной сети Автозаводского района. При проверке документов по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что 36-летний местный житель скрылся от суда и находится в федеральном розыске.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленников своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.