В Тольятти росгвардейцы быстро задержали подозреваемого в грабеже

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Подозреваемого в преступлении имущественной направленности задержал в кратчайшие сроки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти.

В вечернее время стражи правопорядка получили ориентировку на злоумышленника, ограбившего местную жительницу 1978 года рождения. Около шести часов вечера возле бизнес-центра, расположенного на улице Коммунистической, грабитель открыто похитил у женщины рюкзак, в котором находились сотовый телефон и личные вещи – общий ущерб составил почти 37 тысяч рублей.

Потерпевшая указала направление, в котором скрылся преступник. Росгвардейцы начали его поиски. Отрабатывая прилегающую территорию, вскоре патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием злоумышленника. Сотрудники Росгвардии задержали жителя Тольятти 1984 года рождения и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Похищенный рюкзак изъят. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».