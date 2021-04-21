В Тольятти разыскивают подозреваемых в краже с банковской карты

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Сотрудникам полиции важна любая информация о разыскиваемых!

В отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла банковскую карту. Вскоре с её счета стали списывать деньги. Материальный ущерб составил свыше 7000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что хищению денежных средств могут быть причастны двое мужчин. Отделом дознания №24 У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Ориентировка с описанием подозреваемых доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу по установлению личностей и розыску предполагаемых злоумышленников.

Приметы первого подозреваемого мужчины: на вид 18-20 лет, волосы темные средней длины, на лице маска светлого цвета.

Был одет: в черную куртку с капюшоном, по краям капюшона мех светлого цвета, темные брюки

Приметы второго подозреваемого мужчины: на вид 18-20 лет, волосы русые короткие, на лице маска черного цвета

Был одет: в серую куртку с капюшоном, на спине черный рюкзак, темные зауженные брюки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личностях и местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 89022984174 (112 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантирована.