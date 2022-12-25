В Тольятти разыскивают пенсионерку, подозреваемую в краже денег с банковской карты

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В начале декабря текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с её расчетного счета произошло списание денежных средств.



Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района. Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.



В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемой.



Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленницы.



Приметы подозреваемой: женщина, на вид 55-60 лет, худощавого телосложения.



Была одета: пуховик до колен серого цвета, вязаная шапка серого цвета, в руках сумка светло-синего цвета.



Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-63-14, 8(937)2149875 или 102.



Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.