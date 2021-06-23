В Тольятти разыскивается подозреваемый в краже портативной колонки

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Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в краже портативной колонки. Хищение совершено 9 мая 2021 года в магазине, расположенном в городе Тольятти на улице Дзержинского, 38 «А».

Отделом дознания ОП №22 УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы подозреваемого: на вид 30 лет, рост 175 см., среднего телосложения, короткая стрижка.

Был одет: черную футболку с белыми вставками по бокам, кепку черную, синюю медицинскую маску, шорты черного цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-46-21, 93-46-27, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.