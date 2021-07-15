В Тольятти разыскивается подозреваемая в краже денег

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К полицейским г. Тольятти поступило сообщение от 43 – летнего местного жителя о краже денежных средств с его утерянной банковской карты в размере 4115 рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены места, где совершались покупки, опрошены очевидцы произошедшего, осмотрены помещения магазинов и изъяты записи камер видеонаблюдения. По версии полицейских, потерянной картой с 21 июня по 22 июня 2021 года расплачивалась женщина путём использования бесконтактной оплаты в магазинах Автозаводского района.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 50-55 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, славянский тип лица. Волос – темный, длинный, прямой

Была одета: блузка красного цвета, бриджи темно-коричневого цвета, мокасины-тапочки белого цвета. На лице медицинская маска. При себе имела сумку черного цвета с двумя ручками, длиной до плеч.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-93-46-02, 8-(848)2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по г. Тольятти 8-967-492-99-94 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Сотрудники полиции предупреждают жителей города:

-если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее для оплаты категорически нельзя! Денежные средства на счете принадлежат ее владельцу, а их незаконное использование влечет уголовную ответственность;

- при обнаружении банковской карты, необходимо позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), либо обратиться в ближайшее отделение банка.