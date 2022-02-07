В Тольятти раскрыто разбойное нападение на офис микрофинансов

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В феврале прошлого года в дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от представителя финансовой организации о том, что днем в офис, расположенный на улице 70 лет Октября, зашел неизвестный мужчина и угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил из кассы 18 тысяч рублей. Лицо злоумышленника было закрыто маской, а на голову надет капюшон.

Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении.

Выяснив обстоятельства произошедшего и приметы подозреваемого, полицейские составили ориентировку и направили ее во все территориальные отделы органов внутренних дел и организации правоохранительной направленности.

В ходе отработки на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, сотрудникам полиции поступила информация, что к преступлению может быть причастен безработный местный житель 1987 года рождения. Ранее подозреваемый был судим за кражу и присвоение или растрату. Оперативники установили адреса, где мог появиться подозреваемый, и по одному из них задержали мужчину.

Молодой человек в ходе опроса признался в содеянном и рассказал, что ему необходимы были денежные средства на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое.