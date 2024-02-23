В Тольятти раскрыли кражу автозапчастей

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В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что, у него со складского помещения пропали кузовные запасные части на автомобили. Сумма ущерба составила свыше 250 000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников автосервиса.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению кражи может быть причастен один из работников сервиса. Оперативники установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции 45-летнего, ранее не судимого жителя Тольятти для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что часть похищенного имущества он продал, а денежные средства потратил на собственные нужны.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.