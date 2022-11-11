В Тольятти просят помочь найти вора

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16 октября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, расположенных в торговом центре на ул.Революционной, который сообщил, что с витрины торговой точки похищена куртка черного цвета, стоимостью свыше 6,5 тысяч рублей.

Полицейские выехали по указанному адресу, опросили заявителя и работников торгового центра, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного имущества и приметами злоумышленника.

Сотрудниками дознания отдела полиции Автозаводского района УМВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы разыскиваемого: мужчина, неславянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Был одет: куртка черного цвета, джинсы черно-серого цвета, кепка черного цвета, ботинки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-63-12, 93-45-27, 8(987) 4590432, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.