В Тольятти продолжают разыскивать подозреваемых в краже из магазина

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Представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчин, которые в вечернее время из продуктового магазина, расположенного на улице Тополиная в Тольятти похитили продукты питания.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения продуктов. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания ОП № 22 УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы 1 подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения.

Был одет: куртка красного цвета с надписью на груди «Россия» буквами белого цвета.

Приметы 2 подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, стрижка короткая, рост 175 см., худощавого телосложения.

Был одет: куртка спортивная черного цвета с тремя полосками на рукавах белого цвета, штаны зауженные черного цвета, носки белого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 93-40-76, 8 (939)7075939 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.