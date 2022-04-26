В Тольятти продавец бесплатно пробила товар подруге

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В конце декабря 2021 года в полицию обратился директор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в одном из магазинов в ходе проведения ревизии обнаружили недостачу товара на сумму более 24 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна 50-летняя местная жительница, работающая в торговой точке продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что в канун новогодних праздников пригласила свою знакомую в магазин за покупками, сказав, что ей как работнику магазина полагается большая скидка на товары. Впоследствии злоумышленница, воспользовавшись своим служебным положением, пробивала выбранный товар и сразу же делала отмену операции. Свой поступок женщина объяснила желанием сделать приятно своей приятельнице. Причиненный ущерб злоумышленница возместила в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело.