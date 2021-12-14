В Тольятти пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль "Шкода". В салоне находился пассажир - попутчик, который договорился о поездке с водителем посредством одной из интернет-платформы для междугородних поездок. В ходе беседы с полицейскими пассажир заметно нервничал. Поэтому было принято решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него во внутреннем кармане куртке был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

30-летний мужчина для дальнейшего разбирательства был доставлен в территориальный отдел полиции. Изъятое полицейские направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство героин, общей массой более 50гр, что законодатель относит к крупному размеру. По данным полиции, подозреваемый – уроженец одной из соседних республик, официально не трудоустроен, ранее не судим. Мужчина следовал из города Москва в город Оренбург. По словам задержанного, наркотическое вещество он приобрел через сеть Интернет. Партия героина предназначалась для последующих закладок по тайникам на территории города Оренбурга.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям.