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В Тольятти помогли вернуть похищенный велотренажер ребенку с ограниченными возможностями

29 июля 2021 11:45
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В Тольятти помогли вернуть похищенный велотренажер ребенку с ограниченными возможностями

В начале июля текущего года подозреваемый повредил страховочный трос заранее подготовленным инструментом и похитил имущество.

В полицию Тольятти поступило сообщение о краже ортопедического реабилитационного велосипеда. Взволнованная женщина пояснила дежурному, что похищен тренажер ее несовершеннолетнего сына, необходимый ему по медицинским показаниям. Полицейский уточнил у заявительницы описание похищенного трехколесного велосипеда и ориентировал на розыск личный состав тольяттинского гарнизона полиции.

На месте происшествия - лестничной площадке, расположенной в многоэтажном доме по улице Ворошилова, сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, в ходе которого изъяли поврежденный замок – трос. Материальный ущерб безработная женщина 1974 года рождения оценила в 50 тысяч рублей и пояснила, что он является для нее значительным.

Работники одного из ломбардов сообщили оперативникам, что схожий по описанию велосипед пытался реализовать местный житель, но они его не приняли, и мужчина ушел. Осмотрев территорию, прилегающую к комиссионному магазину, сотрудники полиции нашли велотренажер, принадлежащий потерпевшей.

Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что к хищению может быть причастен ранее судимый житель одного из соседних домов 1975 года рождения.Мужчина признался в совершении кражи и пояснил, что присмотрел велосипед заранее. После чего, в начале июля текущего года зашел в подъезд жилого дома, перекусил страховочный трос заранее подготовленным инструментом и похитил имущество. Так как принять в ломбарде велосипед отказались, злоумышленник спрятал его за ближайшим зданием. По словам подозреваемого он не знал, что это велосипед для людей с ограниченными возможностями, принимая его за дорогостоящий с оригинальной комплектацией.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный трехколёсный ортопедический реабилитационный велосипед вернули законному владельцу.

Теги: Велотренажёр кража

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