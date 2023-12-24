В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина

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В начале декабря текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Причиненный ущерб составил более 9 000 рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен факт кражи. Оперуполномоченные, составили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления и живущих рядом с магазином, установили иные обстоятельства произошедшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего ранее не судимого местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный алкоголь продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.